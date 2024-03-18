  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защищая Украину. Фанат Динамо Иван "Бонус" Фесенюк погиб на войне с Россией
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защищая Украину. Фанат Динамо Иван "Бонус" Фесенюк погиб на войне с Россией

Премьер-лига
Обновлено

Еще один фанат Динамо сложил голову за свободу Украины

Защищая Украину. Фанат Динамо Иван "Бонус" Фесенюк погиб на войне с Россией

Новина українською

Очередная трагическая черная весть поступила с фронта. Выполняя боевое задание, на фронте погиб фанат "Динамо" Иван "Бонус" Фесенюк.

Иван был болельщиком "Динамо" и представителем фанатской фирмы "Capitals". До полномасштабного вторжения он активно занимался физическим развитием украинской молодежи и представителей трибуны, в частности, был мастером спорта по кикбоксингу.

С началом полномасштабной фазы русско-украинской войны он принял участие в защите нашей Родины. К сожалению, во время своего последнего боевого выхода Бонус погиб. Украина потеряла еще одного из лучших своих сыновей. Это большая потеря и для "бело-синего" движения.

"Динамо" и UA-Футбол выражают глубокие и искренние соболезнования близким и родным Ивана. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге. Вечная память Герою!

По теме
yellow-arrow
Днепр-1 готов рассмотреть продажу двух лидеров команды
yellow-arrow
Спарринг с аматорами. Черноморец определился с планами на международную паузу
yellow-arrow
Черноморец: четыре гола на трех новичков
Динамо (Киев) война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
телеграм-канал Динамо
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости