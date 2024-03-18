Защищая Украину. Фанат Динамо Иван "Бонус" Фесенюк погиб на войне с Россией

Очередная трагическая черная весть поступила с фронта. Выполняя боевое задание, на фронте погиб фанат "Динамо" Иван "Бонус" Фесенюк.

Иван был болельщиком " Динамо " и представителем фанатской фирмы "Capitals". До полномасштабного вторжения он активно занимался физическим развитием украинской молодежи и представителей трибуны, в частности, был мастером спорта по кикбоксингу.

С началом полномасштабной фазы русско-украинской войны он принял участие в защите нашей Родины. К сожалению, во время своего последнего боевого выхода Бонус погиб. Украина потеряла еще одного из лучших своих сыновей. Это большая потеря и для "бело-синего" движения.

"Динамо" и UA-Футбол выражают глубокие и искренние соболезнования близким и родным Ивана. Мы всегда будем помнить о его героическом подвиге. Вечная память Герою!