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Полесье во время паузы в УПЛ проведет спарринг с любителями

Премьер-лига

Полещуки не собираются отдыхать во время международного перерыва

Полесье во время паузы в УПЛ проведет спарринг с любителями

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Полесье" во время текущей паузы в чемпионате УПЛ проведет 23 марта контрольный матч с аматорским "Штурмом" (Иванков), сообщает Sport.ua.

Не исключено, что полещуки, которые провалили старт весенней части сезона, специально остановили свой выбор именно на соседях с Киевщины, чтобы почувствовать вкус победы и исправить прицел перед календарным матчем 22-го тура с "Черноморцем", который пройдет 30 марта в Житомире.

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Исполняющий обязанности главного тренера Сергей Шищенко пока не может рассчитывать на Богдана Михайличенко и Эмиля Мустафаева, которые вызваны, соответственно, в национальные сборные Украины и Азербайджана, Александра Назаренко, который находится в расположении олимпийской сборной Украины и Артема Смолякова и Бориса Крушинского, которые готовятся в нашей молодежной сборной.

Остальные футболисты "Полесья", за исключением травмированного легионера из Конго Бени Макуаны – в строю.

Отметим, что сейчас "Полесье" занимает 6-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 33 балла.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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