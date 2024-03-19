Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье во время паузы в УПЛ проведет спарринг с любителями
Полещуки не собираются отдыхать во время международного перерыва
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Полесье" во время текущей паузы в чемпионате УПЛ проведет 23 марта контрольный матч с аматорским "Штурмом" (Иванков), сообщает Sport.ua.
Не исключено, что полещуки, которые провалили старт весенней части сезона, специально остановили свой выбор именно на соседях с Киевщины, чтобы почувствовать вкус победы и исправить прицел перед календарным матчем 22-го тура с "Черноморцем", который пройдет 30 марта в Житомире.
Исполняющий обязанности главного тренера Сергей Шищенко пока не может рассчитывать на Богдана Михайличенко и Эмиля Мустафаева, которые вызваны, соответственно, в национальные сборные Украины и Азербайджана, Александра Назаренко, который находится в расположении олимпийской сборной Украины и Артема Смолякова и Бориса Крушинского, которые готовятся в нашей молодежной сборной.
Остальные футболисты "Полесья", за исключением травмированного легионера из Конго Бени Макуаны – в строю.
Отметим, что сейчас "Полесье" занимает 6-е место в таблице УПЛ, имея в своем активе 33 балла.
Популярное сейчас
- МЮ выстоял и показал зубы, Барса воспользовалась эйфорией Атлетико. Обзор главных матчей уик-энда
- Сборная в полном составе собралась в Испании. Новости о Цыганкове. ФОТО
- Днепр-1 готов рассмотреть продажу двух лидеров команды
- Тренерский штаб Полесья отказался посетить пресс-конференцию после матча с Оболонью
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО