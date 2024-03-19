Премьер-лига
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УПЛ огласила календарь матчей 24-го тура
Тур разделен на три дня
uaf.ua
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 24-го тура УПЛ сезона-2023/24.
24-й тур
13 апреля (суббота)
Оболонь - Минай 13:00
Александрия - Динамо 15:30
Рух - Кривбасс 18:00
14 апреля (воскресенье)
Ворскла - Шахтер 13:00
Заря - Черноморец 15:30
Полесье - Колос 18:00
15 апреля (понедельник)
ЛНЗ - Верес 15:30
Металлист 1925 - Днепр-1 18:00
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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oda1979 (Запорожье)
19.03.2024 в 14:45
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