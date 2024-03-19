  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ огласила календарь матчей 24-го тура
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ огласила календарь матчей 24-го тура

Премьер-лига

Тур разделен на три дня

УПЛ огласила календарь матчей 24-го тура

uaf.ua

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 24-го тура УПЛ сезона-2023/24.

24-й тур

13 апреля (суббота)

Оболонь - Минай 13:00

Александрия - Динамо 15:30

Рух - Кривбасс 18:00

14 апреля (воскресенье)

Ворскла - Шахтер 13:00

Заря - Черноморец 15:30

Полесье - Колос 18:00

15 апреля (понедельник)

ЛНЗ - Верес 15:30

Металлист 1925 - Днепр-1 18:00

По теме
yellow-arrow
Бразильский легионер досрочно покинул Ворсклу - Источник
yellow-arrow
Скауты Ювентуса будут просматривать двух игроков Шахтера в матче против БиГ
yellow-arrow
Вернидуб объяснил, почему мало играет новичок Кривбасса из Миная
Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Кривбасс (Кривой Рог) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) ФК Александрия Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Рух (Львов) Колос (Ковалевка) Полесье (Житомир) Металлист 1925 (Харьков) ФК Минай СК Днепр-1 ЛНЗ (Черкассы)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
19.03.2024 в 14:45
Юра, красава! Души нешахтеро-ментовскую потвору!
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
19.03.2024 в 14:45
Юра, красава! Души нешахтеро-ментовскую потвору!
Ответить
0
2
tekutiev (донецк,Украина)
19.03.2024 в 15:04
отсосёт твой юра вместе с тобой.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости