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Кучер: Днепр-1 все еще должен мне зарплату за три месяца и бонусы
Тренер подал иск в палату споров УАФ
scdnipro1.com.ua
Бывший тренер "
– В прошлом году я подал иск относительно задолженности "Днепра-1" передо мной – заработной платы за три месяца и бонусов за второе место в сезоне-2022/23. Однако в этом вопросе ничего еще не рассмотрено. Как я понимаю, пока Палата по разрешению споров УАФ не работает. Поэтому жду, когда ее работники проведут заседание, на котором в отношении меня будет принято решение.
– За какой именно период вам должны деньги?
– Как раз за те три месяца, которые предшествовали моей отставке с поста главного тренера. Я встретился было с исполнительным директором "Днепра-1" Андреем Русолом, после чего получил документ, в котором подтверждено, что мне действительно должны эти средства. В течение месяца после подписания с клубом соглашения об урегулировании всех финансовых вопросов "Днепр-1" был обязан выплатить мне всю сумму долга до 15 октября 2023 года, однако этого не произошло.
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– Какими были ваши дальнейшие действия?
– После того, как были сделаны документы, я написал в адрес руководства клубу письмо. Однако никакой реакции с их стороны не последовало. Так что мне ничего другого не оставалось, как подать иск в Палату по разрешению споров УАФ. Сделал все четко по протоколу, согласно требованиям Регламента. С тех пор мой иск находится в стенах УАФ. Надеюсь, ждать долго не придется и по делу задолженности наконец будет поставлена точка.
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