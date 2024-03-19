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Кучер: Днепр-1 все еще должен мне зарплату за три месяца и бонусы

Премьер-лига
Обновлено

Тренер подал иск в палату споров УАФ

Кучер: Днепр-1 все еще должен мне зарплату за три месяца и бонусы

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Бывший тренер "Днепра-1" Александр Кучер заявил о том, что клуб до сих пор не рассчитался с ним по некоторым пунктам контракта.

– В прошлом году я подал иск относительно задолженности "Днепра-1" передо мной – заработной платы за три месяца и бонусов за второе место в сезоне-2022/23. Однако в этом вопросе ничего еще не рассмотрено. Как я понимаю, пока Палата по разрешению споров УАФ не работает. Поэтому жду, когда ее работники проведут заседание, на котором в отношении меня будет принято решение.

– За какой именно период вам должны деньги?

– Как раз за те три месяца, которые предшествовали моей отставке с поста главного тренера. Я встретился было с исполнительным директором "Днепра-1" Андреем Русолом, после чего получил документ, в котором подтверждено, что мне действительно должны эти средства. В течение месяца после подписания с клубом соглашения об урегулировании всех финансовых вопросов "Днепр-1" был обязан выплатить мне всю сумму долга до 15 октября 2023 года, однако этого не произошло.

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– Какими были ваши дальнейшие действия?

– После того, как были сделаны документы, я написал в адрес руководства клубу письмо. Однако никакой реакции с их стороны не последовало. Так что мне ничего другого не оставалось, как подать иск в Палату по разрешению споров УАФ. Сделал все четко по протоколу, согласно требованиям Регламента. С тех пор мой иск находится в стенах УАФ. Надеюсь, ждать долго не придется и по делу задолженности наконец будет поставлена точка.

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Александр Кучер СК Днепр-1
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Djarik87 (Київська область)
19.03.2024 в 23:54
А що ти зробив для цієї команди корисного, що про борги говориш?!
Ответить
0
2
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Комментарии 1
Djarik87 (Київська область)
19.03.2024 в 23:54
А що ти зробив для цієї команди корисного, що про борги говориш?!
Ответить
0
2

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