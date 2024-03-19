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9 футболистов Шахтера и Бражко. CIES составил рейтинг самых дорогих игроков УПЛ
Судаков оценен в 51 с лишним миллион евро
shakhtar.com
CIES Football Observatory составил рейтинг игроков УПЛ с самой высокой предполагаемой стоимостью потенциального трансфера.
В 10-ке 9 представителей "
Топ-10 игроков УПЛ с самой высокой ориентировочной стоимостью потенциального трансфера:
1. Георгий Судаков ("Шахтер") – 51,6 млн евро
2. Даниил Сикан ("Шахтер") – 25,2
3. Артем Бондаренко ("Шахтер") – 24,2
4. Дмитрий Крыськив ("Шахтер") – 16,2
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5. Николай Матвиенко ("Шахтер") – 14,7
6. Александр Зубков ("Шахтер") – 12,9
7. Валерий Бондарь ("Шахтер") – 11,4
8. Дмитрий Ризнык ("Шахтер") – 10,9
9-10. Владимир Бражко ("Динамо") – 10,6
9-10. Кевин ("Шахтер") – 10,6
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