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9 футболистов Шахтера и Бражко. CIES составил рейтинг самых дорогих игроков УПЛ

Премьер-лига

Судаков оценен в 51 с лишним миллион евро

9 футболистов Шахтера и Бражко. CIES составил рейтинг самых дорогих игроков УПЛ

shakhtar.com

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CIES Football Observatory составил рейтинг игроков УПЛ с самой высокой предполагаемой стоимостью потенциального трансфера.

В 10-ке 9 представителей "Шахтера" и 1 представитель "Динамо".

Топ-10 игроков УПЛ с самой высокой ориентировочной стоимостью потенциального трансфера:

1. Георгий Судаков ("Шахтер") – 51,6 млн евро

2. Даниил Сикан ("Шахтер") – 25,2

3. Артем Бондаренко ("Шахтер") – 24,2

4. Дмитрий Крыськив ("Шахтер") – 16,2

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5. Николай Матвиенко ("Шахтер") – 14,7

6. Александр Зубков ("Шахтер") – 12,9

7. Валерий Бондарь ("Шахтер") – 11,4

8. Дмитрий Ризнык ("Шахтер") – 10,9

9-10. Владимир Бражко ("Динамо") – 10,6

9-10. Кевин ("Шахтер") – 10,6

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Источник:
CIES
Опубликовал: Михаил Черныш
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