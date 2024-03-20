Бывший хавбек Днепра-1 перебрался в чемпионат Польши

Бразильский вингер Жоан Пеглоу, известный в Украине по выступлениям за "Днепр-1", трудоустроился в Экстракласе.

22-летний бразилец перешел в "Радомяк", сообщает официальный сайт клуба. Переход состоялся на правах свободного агента. Он подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года.

Ранее он расторг трудовое соглашение с "Интернасьоналом".

Напомним, Пеглоу выступал в аренде за "Днепр-1" с января по июнь 2023 года. В его активе 15 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи.

"Радомяк" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.