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Бывший хавбек Днепра-1 перебрался в чемпионат Польши
Бразилец нашел новый клуб
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Бразильский вингер Жоан Пеглоу, известный в Украине по выступлениям за "Днепр-1", трудоустроился в Экстракласе.
22-летний бразилец перешел в "Радомяк", сообщает официальный сайт клуба. Переход состоялся на правах свободного агента. Он подписал контракт, рассчитанный до 30 июня 2026 года.
Ранее он расторг трудовое соглашение с "Интернасьоналом".
Напомним, Пеглоу выступал в аренде за "Днепр-1" с января по июнь 2023 года. В его активе 15 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи.
"Радомяк" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.
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