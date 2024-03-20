Новичок Звягеля, который находился в структуре Арсенала, был на просмотре в одном из клубов УПЛ

"Звягель", представляющий Вторую лигу, объявил о подписании Джорджа Льюиса Игаба-Ишимве. Этот 23-летний норвежец родом из Руанды. В юношеском возрасте выступал в Норвегии, впоследствии оказался в структуре лондонского "Арсенала" в команде U-23, за которую забил гол и отдал голевую передачу, проведя всего тринадцать игр. Сообщается, что Льюис тренировался и с основной командой "Арсенала" под руководством нынешнего менеджера "канониров" Микеля Артеты.

Со "Звягелем" подписал полноценный контракт, сроки которого клуб не сообщает. Будет играть под 44-м номером.

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, Джордж Льюис Игаба-Ишимбе мог оказаться в другом украинском клубе, который представляет элиту. А именно – в "Минае", где его просматривал тренерский штаб Желько Любеновича этой зимой.

Норвежец участвовал в тренировках "Миная", вместе с закарпатцами посещал несколько командных мероприятий. Но в итоге не убедил Желько Любеновича в том, что с ним нужно заключать полноценный контракт.

Отметим, что Джордж Льюис – вингер, а именно на эту позицию в "Минае" не хватает игроков. Клуб до сих пор находится в поисках свободных агентов.