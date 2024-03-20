Зинченко: Судаков мне очень напоминает Фодена

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко высказался о хавбеке " Шахтера " Георгии Судакове.

– Я его помню еще со времен вызова в сборную Украины во главе с Андреем Шевченко. Сразу увидел, как парень усердно работает. Загадывая себя в этом возрасте – это самое важное. Когда ты хочешь много работать и любишь футбол. Это о Жоре.

Он мне очень напоминает Филиппа Фодена. Понимаю, какие звезды играют в "Сити", но я всегда говорил, что Фил – самый сильный футболист в этой команде. Его качества, то, как он любит футбол – я никогда в жизни не видел, чтобы человек так его любил.

Они по стилю игры немного похожи – низко посажены, владеют мячом, игровики. У них схожая манера игры. Посмотрите, что сейчас Фоден вытворяет, он делает разницу в "Сити" и отыгрывает очень большую роль.

Жора в сборной тоже является одним из лидеров уже сегодня. Качество, которое он дает – можно только порадоваться за него. Я ему желаю, чтобы он так и продолжал. Качества и талант у него есть.

Когда я рос, возле меня было столько футбольных талантов, которые просто на три головы были сильнее меня, но, к сожалению, сегодня они даже не играют в футбол. Вывод: если ты останавливаешься внутри себя, подумал, что что-то уже можешь и чего-то достиг, развитие останавливается в твоей голове, то потом все очень быстро идет на спад. Ты даже этого не замечаешь.

– Это поколение не такое?

– Я думаю, что нет.