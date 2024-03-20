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Леоненко: Второй Леоненко? В Украине таких нет и в ближайшее время не будет
Эксперт в своём репертуаре
Экс-игрок "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас себя позиционирует как эксперт, высказался о форвардах Владиславе Ванате из "Динамо" и Данииле Сикане из "
– Ванат сейчас лучший бомбардир чемпионата Украины, то есть лидирует в таблице бомбардиров.
– Не говорите мне "лучший бомбардир чемпионата Украины". У нас уже был один такой – Кулач – оказавшийся никому не нужен. Ванат пока такой же.
У нас вообще непонятно кто где играет, и низкий уровень футболистов, которых даже футболистами трудно назвать. Чтобы хоть как-то радовать болельщиков, чемпиону Украины нужно в Лигу конференций попадать, о Лиге чемпионов и речи не идет. В УПЛ невозможно кого-то выделить.
Как вы думаете, у "лучшего бомбардира УПЛ" Ваната сейчас много предложений? Я думаю нет. Он себя серьезно проявил в еврокубках? Тоже нет.
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Ванату до форварда еще далеко, судя по тому, какие решения он принимает.
Он постоянно врезается в защитников, получает непонятные желтые и красные, вратарей ломает.
– Ваше мнение о Сикане.
–Такой же, как и Ванат, только медленнее. Они оба слабые.
– Болельщики "Шахтера" много хейтят Сикана, требуя от Пушича Траоре в старте.
– Думаю, Сикану до сих пор не могут простить его промах по пустым воротам в матче с "Селтиком", хотя он в том моменте все делал правильно, пытался сбросить на Бондаренко, только техника подвела. Я думаю, Траоре сильнее Сикана, хотя выглядит он немного тяжеловатым. Траоре цепляется за мяч лучше, чем Сикан.
– Вы видите среди украинских форвардов второго Леоненко?
– Это решать не мне, но, вероятнее всего, таких нет и в ближайшее время не будет. Если такой появится, то я скажу. Пока ни у кого из наших нападающих нет даже близко такой стартовой скорости, которая была у меня.
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