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Луческу: Сикан напоминает мне Джеко

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Тренер расхвалил форварда Шахтера

Луческу: Сикан напоминает мне Джеко

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Экс-тренер "Шахтера" Мирча Луческу, расхвалил форварда "горняков" Даниила Сикана.

"Речь идет об отличном игроке. Это парень с несомненным потенциалом. Ему еще не исполнилось 23 года, но он выигрывает себе важное место и в "Шахтере", и в сборной Украины.

Я считаю его классическим и одновременно современным центральным нападающим. Классический, потому что он первый нападающий, нацеленный на гол, но в то же время он современен в том, как он двигается и умеет сотрудничать со своими товарищами по команде.

Я хорошо вижу его как центрфорварда при схеме 4-3-3, но ему нужно играть постоянно, чтобы быть готовым к переходу в топ-клубы. Он мне напоминает Джеко", - сказал Луческу.

Напомним, что Сикан остался в запасе сборной Украины на матч плей-офф раунда отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Джеко вышел в старте совей команды.

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Источник:
Tuttomercatoweb
Опубликовал: Михаил Черныш
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