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Луческу: Сикан напоминает мне Джеко
Тренер расхвалил форварда Шахтера
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Экс-тренер "
"Речь идет об отличном игроке. Это парень с несомненным потенциалом. Ему еще не исполнилось 23 года, но он выигрывает себе важное место и в "Шахтере", и в сборной Украины.
Я считаю его классическим и одновременно современным центральным нападающим. Классический, потому что он первый нападающий, нацеленный на гол, но в то же время он современен в том, как он двигается и умеет сотрудничать со своими товарищами по команде.
Я хорошо вижу его как центрфорварда при схеме 4-3-3, но ему нужно играть постоянно, чтобы быть готовым к переходу в топ-клубы. Он мне напоминает Джеко", - сказал Луческу.
Напомним, что Сикан остался в запасе сборной Украины на матч плей-офф раунда отбора Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. Джеко вышел в старте совей команды.
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