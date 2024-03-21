Луческу: Сикан напоминает мне Джеко

Экс-тренер " Шахтера " Мирча Луческу, расхвалил форварда "горняков" Даниила Сикана.

"Речь идет об отличном игроке. Это парень с несомненным потенциалом. Ему еще не исполнилось 23 года, но он выигрывает себе важное место и в "Шахтере", и в сборной Украины.

Я считаю его классическим и одновременно современным центральным нападающим. Классический, потому что он первый нападающий, нацеленный на гол, но в то же время он современен в том, как он двигается и умеет сотрудничать со своими товарищами по команде.

Я хорошо вижу его как центрфорварда при схеме 4-3-3, но ему нужно играть постоянно, чтобы быть готовым к переходу в топ-клубы. Он мне напоминает Джеко", - сказал Луческу.