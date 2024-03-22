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Хавбек Кривбасса: Вернулись к тренировкам, впереди много работы
Максим Лунев - о возобновлении тренировок
Фото: ФК Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Максим Лунев рассказал о возобновлении тренировок после трех выходных.
- Максим, успел ли перезагрузиться?
- Да, спасибо тренерам за три выходных. Провел время с семьей, девушкой. Вернулись к тренировкам, впереди много работы.
- Как пауза в чемпионате может повлиять на команду? Не собьет ли это игровой ритм?
- Не думаю. Наоборот, считаю, такие перерывы идут только на пользу. Ведь за это время можно дополнительно качественно поработать, нагрузиться и подойти к игре в хорошей форме.
- Какие мысли о предстоящем матче с "Вересом"?
- Это боевой соперник, с которым будет непросто. Они бьются до последнего, ведь находятся в нижней части таблицы, и им очень нужны очки. Как в принципе и нам, - рассказал Лунев.
Матч 22-го тура УПЛ "Верес" - "Кривбасс" состоится в субботу, 30 марта и начнется в 18:00.
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