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Хавбек Кривбасса: Вернулись к тренировкам, впереди много работы

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Максим Лунев - о возобновлении тренировок

Хавбек Кривбасса: Вернулись к тренировкам, впереди много работы

Фото: ФК Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса" Максим Лунев рассказал о возобновлении тренировок после трех выходных.

- Максим, успел ли перезагрузиться?

- Да, спасибо тренерам за три выходных. Провел время с семьей, девушкой. Вернулись к тренировкам, впереди много работы.

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- Как пауза в чемпионате может повлиять на команду? Не собьет ли это игровой ритм?

- Не думаю. Наоборот, считаю, такие перерывы идут только на пользу. Ведь за это время можно дополнительно качественно поработать, нагрузиться и подойти к игре в хорошей форме.

- Какие мысли о предстоящем матче с "Вересом"?

- Это боевой соперник, с которым будет непросто. Они бьются до последнего, ведь находятся в нижней части таблицы, и им очень нужны очки. Как в принципе и нам, - рассказал Лунев.

Матч 22-го тура УПЛ "Верес" - "Кривбасс" состоится в субботу, 30 марта и начнется в 18:00.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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