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ЛНЗ - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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ЛНЗ - Минай: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

ЛНЗ - Минай. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Завтра, в субботу подопечные Олега Дулуба и Желько Любеновича наконец-то официально закроют 17-й тур чемпионата Украины. Чистокровный середняк в лице ЛНЗ будет принимать абсолютного аутсайдера - "Минай".

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Черкасский коллектив оправился после разгромного поражения от "Кривбасса" на старте весенней части. После того ЛНЗ непременно в каждом туре брал очки. А в предыдущем матче команда Дулуба разошлась миром с "Днепром-1".

"Минай" же в 19-м туре в конце концов одержал свою первую победу в нынешней кампании, обыграв харьковский "Металлист 1925" (2:0). Однако, далее последовали два поражения: от луганской "Зари" и донецкого "Шахтера". Обе встречи закончились со счетом 0:2.

Перенесенный матч 17-го тура УПЛ сезона 2023/24 ЛНЗ - "Минай" состоится в субботу, 23-го марта 2024-го года, в 15:30.

Смотреть трансляцию матча можно на новосозданном канале УПЛ ТВ - он доступен у большинства операторов и на большинстве ОТТ-платформ (Киевстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTv, VOLIA, sweet.tv и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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