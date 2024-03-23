Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На этот раз – 55 миллионов евро. Наполи снова попытается купить Судакова
"Горняки" получат новое предложение
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Наполи" вскоре предпримет еще одну попытку покупки полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова. Об этом сообщает турецкий журналист Экрем Конур
Новое предложение итальянского клуба составит 55 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Наполи" зимой предлагали "горнякам" 40 миллионов евро, но донецкий клуб отказался. В этот раз неаполитанцы подняли ставку.
В текущем сезоне на счету Судакова пять голов и два ассиста в 24 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 25 миллионов евро. Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2028 года.
Популярное сейчас
- Очередной необязательный мастер-класс Реброва. Обзор матча с Боснией и превью к Исландии
- СМИ: Барселона отказывается от Ансу Фати
- Не Роналду. Впервые за 17 лет в сборной Португалии сменился владелец футболки с седьмым номером
- Беглый тренер Черноморца: Почему не было такого внимания, когда в мою квартиру прилетел "шахед"?
- Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО