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На этот раз – 55 миллионов евро. Наполи снова попытается купить Судакова

Премьер-лига
Обновлено

"Горняки" получат новое предложение

На этот раз – 55 миллионов евро. Наполи снова попытается купить Судакова

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Наполи" вскоре предпримет еще одну попытку покупки полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова. Об этом сообщает турецкий журналист Экрем Конур

Новое предложение итальянского клуба составит 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Наполи" зимой предлагали "горнякам" 40 миллионов евро, но донецкий клуб отказался. В этот раз неаполитанцы подняли ставку.

В текущем сезоне на счету Судакова пять голов и два ассиста в 24 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего полузащитника в 25 миллионов евро. Его контракт с "горняками" рассчитан до конца 2028 года.

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Опубликовал: Максим Кучер
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