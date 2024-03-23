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Черноморец не без труда победил любителей
Тот же счет в той же дуэли
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Следуя режиму с недельным игровым циклом, тренерский штаб одесского "Черноморца" заранее договорился о спарринге с земляками из "Титана". В игре с одесским любительским коллективом, который стремится в ближайшем будущем обрести профессиональный статус, "моряки" одержали победу точь-в-точь с тем же счетом, что и две недели назад в предыдущей контрольной игре с командой Юрия Кулиша - 3:2.
В этот раз события в матче складывались следующим образом: счет на 24-й минуте открыл лучший бомбардир "Черноморца" в текущем чемпионате Андрей Штогрин, а на 27-й его удвоил Александр Васильев.
Голов в первом тайме больше не было, хотя несколько моментов для того, чтобы его сменить, было. А вот после перерыва футболисты "Титана" попытались найти кратчайшие пути к воротам соперника, и это им удалось. На 61-й минуте полузащитник Анатолий Гнатюк сумел нанести результативный удар, сократив счет в игре. Правда, ненадолго. Буквально спустя одну минуту Орест Кузик забил третий мяч в «моряков» этом матче.
Следует отдать должное "Титану", который упорно стремился изменить ситуацию на поле. Однако в соперничестве со старшими по рангу любителям приходилось нелегко. И все же счет они изменили, когда за нарушение правил в штрафной "Черноморца" арбитр назначил пенальти. Станислав Урсолов, взявшийся его исполнять, сумел выиграть дуэль у Даниила Варакуты. Он же незадолго до финального свистка мог установить равновесие в поединке, однако мяч после его удара попал в штангу.
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