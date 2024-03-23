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Дулуб: Проиграли из-за того, что стали подстраиваться под Минай
Главный тренер "ЛНЗ" - о поражении в матче с Минаем
Фото: ФК ЛНЗ
Наставник черкасского клуба "ЛНЗ" дал комментарии после сегодняшнего поединка 17-го тура УПЛ, где его коллектив уступил "Минаю" со счетом 2:1:
"Очень расстроен результатом игры, если коротко. Что нам не удалось? В первом тайме не удалось установить контроль над мячом. Думаю, мы проиграли из-за того, что в первом тайме стали подстраиваться под "Минай", начали как играть как "Минай".
Недооценка? Нет, точно нет. По настрою вопросов нет. Второй тайм показал, что мы развернули игру в другую сторону.
Замена Рыбалки? Прежде всего, желтая карточка. Во-вторых, хотели выпустить второго форварда.
Не жалеем, что перенесли игру с "Минаем" с прошлого года? Нет, тогда нам негде было тренироваться", - сказал Дулуб УПЛ ТВ.
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