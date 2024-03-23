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Борьба за прописку. ЛНЗ - Минай 1:2. Видеообзор матча
ЛНЗ - Минай ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"
"Минай" одерживает вторую победу в чемпионате Украины. Сегодняшним соперником закарпатского клуба стал черкасский "ЛНЗ". Коллектив Любеновича в первом тайме открыл счет, а в середине второго сделал его комфортным.
Хозяева смогли лишь забить гол престижа на финальных минутах поединка, что не помешало "Минаю" забрать три очка.
Теперь в УПЛ закрутилась интрига в зоне выживания. "Минай" набрал 13 очков, конкуренты в виде "Металлиста 1925", "Вереса" и "Оболони" имеют 16, 16 и 18 соответственно.
Перенесенный матч 17-го тура УПЛ сезона 2023/24
23.03.2024. Черкассы, "Черкассы-Арена"
ЛНЗ - Минай 1:2
Голы: Бар 90+3 - Кораблин 33, Устименко 59
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