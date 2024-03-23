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Борьба за прописку. ЛНЗ - Минай 1:2. Видеообзор матча

Премьер-лига

ЛНЗ - Минай ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.03.2024 ⋇ УПЛ на UA-Футбол

Борьба за прописку. ЛНЗ - Минай 1:2. Видеообзор матча

Фото: пресслужби ФК "ЛНЗ"

Новина українською

"Минай" одерживает вторую победу в чемпионате Украины. Сегодняшним соперником закарпатского клуба стал черкасский "ЛНЗ". Коллектив Любеновича в первом тайме открыл счет, а в середине второго сделал его комфортным.

Хозяева смогли лишь забить гол престижа на финальных минутах поединка, что не помешало "Минаю" забрать три очка.

Теперь в УПЛ закрутилась интрига в зоне выживания. "Минай" набрал 13 очков, конкуренты в виде "Металлиста 1925", "Вереса" и "Оболони" имеют 16, 16 и 18 соответственно.

Перенесенный матч 17-го тура УПЛ сезона 2023/24
23.03.2024. Черкассы, "Черкассы-Арена"
ЛНЗ - Минай 1:2
Голы: Бар 90+3 - Кораблин 33, Устименко 59

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ФК Минай ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
23.03.2024 в 20:12
Здається, в Минаю ще й пенальті вкрали
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Комментарии 1
Лекарь (село Дарниця)
23.03.2024 в 20:12
Здається, в Минаю ще й пенальті вкрали
Ответить
0
0

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