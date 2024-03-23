Борьба за прописку. ЛНЗ - Минай 1:2. Видеообзор матча

"Минай" одерживает вторую победу в чемпионате Украины. Сегодняшним соперником закарпатского клуба стал черкасский "ЛНЗ". Коллектив Любеновича в первом тайме открыл счет, а в середине второго сделал его комфортным.

Хозяева смогли лишь забить гол престижа на финальных минутах поединка, что не помешало "Минаю" забрать три очка.

Теперь в УПЛ закрутилась интрига в зоне выживания. "Минай" набрал 13 очков, конкуренты в виде "Металлиста 1925", "Вереса" и "Оболони" имеют 16, 16 и 18 соответственно.

Перенесенный матч 17-го тура УПЛ сезона 2023/24

23.03.2024. Черкассы, "Черкассы-Арена"

ЛНЗ - Минай 1:2

Голы: Бар 90+3 - Кораблин 33, Устименко 59