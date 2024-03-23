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УПЛ определила расписание 25-го тура
3 дня футбола
Фото - УПЛ / Автор невідомий
УПЛ опубликовала на своем сайте расписание 25-го тура. Матчи состоятся в 3 дня - с 20-го по 22-е апреля.
Суббота (20 апреля):
"Черноморец" 15:30 "Кривбасс"
"Ворскла" 18:00 "Колос"
Воскресенье (21 апреля):
"Верес" 13:00 "Днепр-1"
"Александрия" 15:30 "ЛНЗ"
"Динамо" 18:00 "Полесье"
Понедельник (22 апреля):
"Минай" 13:00 "Рух"
"Металлист 1925" 15:30 "Оболонь"
"Шахтер" 18:00 "Заря"
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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