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УПЛ определила расписание 25-го тура

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УПЛ определила расписание 25-го тура

Фото - УПЛ / Автор невідомий

Новина українською

УПЛ опубликовала на своем сайте расписание 25-го тура. Матчи состоятся в 3 дня - с 20-го по 22-е апреля.

Суббота (20 апреля):

"Черноморец" 15:30 "Кривбасс"
"Ворскла" 18:00 "Колос"

Воскресенье (21 апреля):

"Верес" 13:00 "Днепр-1"
"Александрия" 15:30 "ЛНЗ"
"Динамо" 18:00 "Полесье"

Понедельник (22 апреля):

"Минай" 13:00 "Рух"
"Металлист 1925" 15:30 "Оболонь"
"Шахтер" 18:00 "Заря"

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УПЛ расписание футбола
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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