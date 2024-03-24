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Андрей Борячук сыграл сто матчей в УПЛ
За это все время забил 28 голов
Фото: ФК Металлист 1925
Нападающий "Металлиста 1925" Андрей Борячук достиг отметки 100 матчей в УПЛ.
Матч 21-го тура против "Руха" стал для нападающего "Металлиста 1925" Андрея Борячука сотым в УПЛ. Дебютная игра Борячука в УПЛ состоялась 24 сентября 2016 в составе "Шахтера" в домашней игре против "Волыни", тогда матч завершился победой донецкого клуба. За "Шахтер" Андрей сыграл 12 игр, "Мариуполь" – 44, "Рух" – 23 и "Металлист 1925" – 21.
Напомним, за этот сезон Андрей Борячук забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.
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