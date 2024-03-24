  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов

Премьер-лига
Обновлено

Фоторепортаж

Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Михаил Лозовой Автор UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 23-го сентября, ровенский "Верес" сыграл благотворительный матч в Германии против местного "Рот-Вайс". Игра закончилась победой немецкой команды 3:1.

В начале матча игрок "Вереса" Виталий Дахновский воспользовался случаем и сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Она сказала "да". Также матч был усеян патриотическими мотивами, а все средства, заработанные на событии, пошли на развитие детской академии и футбольной инфраструктуры "Вереса".

На матче побывал фотокорреспондент Михаил Лозовой. Подборка его работ – ниже.

Фотогалерея

Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 1Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 2Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 3Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 4Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 5Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 6Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 7Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 8Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 9Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 10Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 1Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 2Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 3Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 4Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 5Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 6Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 7Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 8Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 9Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов - фото 10
По теме
yellow-arrow
Степаненко и Марлон Гомес вернулись в общую группу Шахтера
yellow-arrow
Иващенко: Спарринг с луганчанами был очень полезен в информативном плане
yellow-arrow
Андрей Борячук сыграл сто матчей в УПЛ
фото
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости