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Верес сыграл благотворительный матч в Германии: романтика на поле, патриотические вывески, много голов
Фоторепортаж
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
В субботу, 23-го сентября, ровенский "Верес" сыграл благотворительный матч в Германии против местного "Рот-Вайс". Игра закончилась победой немецкой команды 3:1.
В начале матча игрок "Вереса" Виталий Дахновский воспользовался случаем и сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Она сказала "да". Также матч был усеян патриотическими мотивами, а все средства, заработанные на событии, пошли на развитие детской академии и футбольной инфраструктуры "Вереса".
На матче побывал фотокорреспондент Михаил Лозовой. Подборка его работ – ниже.
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