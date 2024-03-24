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Несколько клубов из МЛС заинтересовались 19-летним нападающим Шахтера

Премьер-лига

Может присоединиться к Кривцову и Чеберку

Несколько клубов из МЛС заинтересовались 19-летним нападающим Шахтера

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Сразу несколько клубов МЛС заинтересовались нападающим донецкого "Шахтера" Кевином Келси. Об этом сообщает журналист Дэниел Нора.

По имеющейся информации, клуб "Цинциннати" уже направил официальное предложение по трансферу Келси, пока что "Шахтер" обдумывает продажу Келси, ведь 19-летний венесуэлец необходим им для глубины состава. Сейчас "Шахтер" никак не комментирует возможный трансфер.

Напомним, за этот сезон Келси принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и одной результативной передачей.

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Шахтер (Донецк) МЛС Кевин Келси
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Источник:
Daniel Nohra
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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