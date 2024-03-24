Несколько клубов из МЛС заинтересовались 19-летним нападающим Шахтера

Сразу несколько клубов МЛС заинтересовались нападающим донецкого "Шахтера" Кевином Келси. Об этом сообщает журналист Дэниел Нора.

По имеющейся информации, клуб "Цинциннати" уже направил официальное предложение по трансферу Келси, пока что "Шахтер" обдумывает продажу Келси, ведь 19-летний венесуэлец необходим им для глубины состава. Сейчас "Шахтер" никак не комментирует возможный трансфер.

¿KEVIN KELSY RUMBO A MLS? ????????



El delantero ha despertado el interés de un par de equipos en @MLSes.



De hecho, @fccincinnati ya presentó una oferta formal para llevárselo.



De momento en @FCShakhtar no ven clara su salida. Compiten en 2 frentes y quieren profundiad.#MLS pic.twitter.com/RjzX0a0KLk — Daniel Nohra (@cantogoles) March 23, 2024

Напомним, за этот сезон Келси принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отличился 3 голами и одной результативной передачей.