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Климовский: У Гельзина была мечта – сыграть в Высшей лиге и достичь рекорда как старейший игрок УПЛ
Однако не сложилось
Скриншот з каналу Футбол 1
Главный тренер “Кремня” Игорь Климовский рассказал о том, как часто общается с бывшим президентом “Олимпика” Владиславом Гельзиным.
“Довольно часто. Не скажу, что каждый день, но три-четыре раза в неделю точно. Сейчас мы с ним не общаемся, он, видимо, находится не в Украине.
Гельзин – очень хороший человек, и я ему благодарен за то, что он мне дал шанс работать в Высшей лиге. Не всем тренерам дают такую возможность, которую я получил. Он мне всегда говорил, что тренер клуба УПЛ – это человек, который все знают.
У него была мечта – сыграть в Высшей лиге и достичь рекорда как старейший игрок чемпионата Украины”, - сказал Климовский.
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