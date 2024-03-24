Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 провел двустороннюю игру с командой U-19
Разминка молодых со взрослыми
Фото: пресслужби СК "Дніпро-1"
Во время перерыва в УПЛ футболисты "Днепра-1" решили не проводить контрольный матч, но не остались без игровой практики. Сегодня они сыграли двустороннюю игру с командой U-19. Матч прошел из двух таймов по 30 минут, где опытный состав команды преподал урок юношам.
В первом тайме основной состав проявил значительное преимущество. Максим Третьяков быстро открыл счет, после чего последовал автогол после прострела Богдана Леднева. Перед перерывом Александр Филиппов и сам Леднев реализовали голевые моменты. Стоит отметить, что еще один гол Филиппова был аннулирован из-за офсайда.
Во втором тайме игра была более равной, но основной состав все еще контролировал игру. Пятый гол на счету Владимира Танчика стал последним в этой игре.
Теперь спортклуб будет готовиться к выездному матчу против "Колоса", который состоится 31 марта.
Популярное сейчас
- Тренер сборной Исландии: Я сочувствую пострадавшим украинцам. Моя дочь приняла беженцев из Украины в своем доме
- Сабаленко послала на три буквы рефери во время матча против Калининой. Видео
- Довбик среди топов, а Яремчук прибавляет: Ла Лига — почти рай для украинских нападающих
- Игрок Шахтера лайкнул пост о победе сборной России в спарринге
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО