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Днепр-1 провел двустороннюю игру с командой U-19

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Днепр-1 провел двустороннюю игру с командой U-19

Фото: пресслужби СК "Дніпро-1"

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Во время перерыва в УПЛ футболисты "Днепра-1" решили не проводить контрольный матч, но не остались без игровой практики. Сегодня они сыграли двустороннюю игру с командой U-19. Матч прошел из двух таймов по 30 минут, где опытный состав команды преподал урок юношам.

В первом тайме основной состав проявил значительное преимущество. Максим Третьяков быстро открыл счет, после чего последовал автогол после прострела Богдана Леднева. Перед перерывом Александр Филиппов и сам Леднев реализовали голевые моменты. Стоит отметить, что еще один гол Филиппова был аннулирован из-за офсайда.

Во втором тайме игра была более равной, но основной состав все еще контролировал игру. Пятый гол на счету Владимира Танчика стал последним в этой игре.

Теперь спортклуб будет готовиться к выездному матчу против "Колоса", который состоится 31 марта.

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СК Днепр-1
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Источник:
scdnipro1
Опубликовал: Владислав Шарапа
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