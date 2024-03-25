Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер интересуется 16-летним защитником Металлиста
"Горняки" уже несколько раз пытались договориться о переходе игрока
Фото: ФК Металіст
"Шахтер" заинтересован в услугах защитника "Металлиста" Кирилла Дегтяря, сообщает Sport.ua.
По информации источника, "горняки" уже несколько раз пытались договориться о трансфере 16-летнего капитана сборной Украины U-17. Однако договориться о переходе игрока, несмотря на улучшение предложения, "Шахтеру" не удалось.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Интересы Дегтяря представляет компания ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и агент Алексей Люндовский. Источник утверждает, что у агентов серьезно испортились отношения с "Шахтером" после трансфера Михаила Мудрика в "Челси" и перехода Георгия Судакова в компанию Prostar Вадима Шаблия.
Ранее была информация, что скауты "Манчестере Юнайтед" наблюдали за Дегтярем на матчах сборной Украины U-17.
В текущем сезоне 16-летний игрок провел 14 матчей за "Металлист" во всех турнирах и отличился 3 ассистами.
Популярное сейчас
- "Парень из села приехал". Шандрук рассказал, почему не закрепился в Шахтере
- Арбитр матча Украины с Исландией, наработки Реброва, возвращение Степаненко. Главные новости за 24 марта
- Отрабатывали схемы на матч с Исландией и пробивали пенальти. Сборная Украины провела тренировку в одной группе
- Игрок Шахтера лайкнул пост о победе сборной России в спарринге
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО