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Шахтер интересуется 16-летним защитником Металлиста

Премьер-лига
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"Горняки" уже несколько раз пытались договориться о переходе игрока

Шахтер интересуется 16-летним защитником Металлиста

Фото: ФК Металіст

Новина українською

"Шахтер" заинтересован в услугах защитника "Металлиста" Кирилла Дегтяря, сообщает Sport.ua.

По информации источника, "горняки" уже несколько раз пытались договориться о трансфере 16-летнего капитана сборной Украины U-17. Однако договориться о переходе игрока, несмотря на улучшение предложения, "Шахтеру" не удалось.

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Интересы Дегтяря представляет компания ALIK FOOTBALL MANAGEMENT и агент Алексей Люндовский. Источник утверждает, что у агентов серьезно испортились отношения с "Шахтером" после трансфера Михаила Мудрика в "Челси" и перехода Георгия Судакова в компанию Prostar Вадима Шаблия.

Ранее была информация, что скауты "Манчестере Юнайтед" наблюдали за Дегтярем на матчах сборной Украины U-17.

В текущем сезоне 16-летний игрок провел 14 матчей за "Металлист" во всех турнирах и отличился 3 ассистами.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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