Скауты МЮ на матчах сборной Украины U-17 наблюдали за защитником Металлиста

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к 16-летнему защитнику "Металлиста" и юношеской сборной Украины U-17 Кириллу Дигтярю.

Как сообщает комментатор и журналист Игорь Цыганык, скауты МЮ недавно наблюдали за парнем на матчах элит-раунда отбора Евро-2024, причем делали это официально.

Напомним, что в прошлом сезоне Дигтярь стал самым молодым игроком в истории УПЛ , сыграв в возрасте 15 лет 159 дней.

В текущем сезоне за "Металлист" он провел 13 матчей, в которых отдал 3 ассиста.