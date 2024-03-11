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Скауты МЮ на матчах сборной Украины U-17 наблюдали за защитником Металлиста
Речь идет о 16-летнем Кирилле Дигтяре
scdnipro1.com.ua
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к 16-летнему защитнику "Металлиста" и юношеской сборной Украины U-17 Кириллу Дигтярю.
Как сообщает комментатор и журналист Игорь Цыганык, скауты МЮ недавно наблюдали за парнем на матчах элит-раунда отбора Евро-2024, причем делали это официально.
Напомним, что в прошлом сезоне Дигтярь
В текущем сезоне за "Металлист" он провел 13 матчей, в которых отдал 3 ассиста.
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Источник:Football Hub
Опубликовал: Михаил Черныш
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