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Шахтер начал продажу билетов на матчи с Черноморцем и Рухом

Премьер-лига

Тикеты можно приобрести в два этапа

Шахтер начал продажу билетов на матчи с Черноморцем и Рухом

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" объявил о старте продажи билетов на ближайшие домашние матчи команды.

3 апреля "горняки" сыграют с "Черноморцем" в 1/2 финала Кубка Украины. Игра состоится на "Арене Львов" и начнется в 18:00. 7 числа донецкий клуб проведет поединок 23-го тура УПЛ против "Руха" на этом же стадионе. Начало - также в 18:00.

Все билеты - именные. Приобрести их можно по этой ссылке.

Продажа билетов пройдет в 2 этапа:

1-й этап, с 25 марта, 10:00.

Первоочередное право приобретения для болельщиков, которые покупали билеты на три предыдущие игры весенней части УПЛ с "Кривбассом", "Колосом" и "Минаем". Каждому болельщику будет открыт автоматический доступ к продаже билетов.

2-й этап, с 26 марта, 10:00.

Свободная продажа (при условии наличия билетов).

Стоимость билетов:

Стандарт: 200 гривен
VIP-места (без пакета гостеприимства): 500 гривен
Sky Box (без пакета гостеприимства): 1 000 гривен (за 1 место)

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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