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Шахтер начал продажу билетов на матчи с Черноморцем и Рухом
Тикеты можно приобрести в два этапа
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" объявил о старте продажи билетов на ближайшие домашние матчи команды.
3 апреля "горняки" сыграют с "Черноморцем" в 1/2 финала Кубка Украины. Игра состоится на "Арене Львов" и начнется в 18:00. 7 числа донецкий клуб проведет поединок 23-го тура УПЛ против "Руха" на этом же стадионе. Начало - также в 18:00.
Все билеты - именные. Приобрести их можно по этой ссылке.
Продажа билетов пройдет в 2 этапа:
1-й этап, с 25 марта, 10:00.
Первоочередное право приобретения для болельщиков, которые покупали билеты на три предыдущие игры весенней части УПЛ с "Кривбассом", "Колосом" и "Минаем". Каждому болельщику будет открыт автоматический доступ к продаже билетов.
2-й этап, с 26 марта, 10:00.
Свободная продажа (при условии наличия билетов).
Стоимость билетов:
Стандарт: 200 гривен
VIP-места (без пакета гостеприимства): 500 гривен
Sky Box (без пакета гостеприимства): 1 000 гривен (за 1 место)
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