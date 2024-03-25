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Новичок Полесья: Для игрока из Венесуэлы предложение из УПЛ - это успех

Премьер-лига

Луифер Эрнандес - о переходе в житомирский клуб

Новичок Полесья: Для игрока из Венесуэлы предложение из УПЛ - это успех

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Венесуэльский новичок "Полесья" Луифер Эрнандес рассказал о том, как принял решение переехать в Украину.

"Предложение из Европы, из такого чемпионата как украинский для игрока Венесуэлы - это успех. И, пожалуй, не удивлю вас, когда скажу, что первое, что я сделал - это зашел на страницу клуба, посмотрел на игроков. Затем просмотрел некоторые матчи. И мне понравился этот проект.

Однако, моя семья, когда узнала об этом трансфере, очень переживала. Отец с мамой постоянно спрашивали: как ты туда поедешь, ведь там война. Я обо всем расспросил у своих представителей, а потом немного успокоил родителей. Мол, да, идет война, но линия фронта гораздо дальше.

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Конечно, первое, что я сделал - это промониторил все, почитал новости, пообщался с моими представителями, как уже говорил. Но сомнений не было.

Когда приехал уже в Житомир, то набрал своих родителей. Я включил видеосвязь - показал город, показал, где буду жить и, конечно, родители успокоились, убедившись, что здесь нет взрывов и ничего такого", - сказал Эрнандес в комментарии клубной пресс-службы.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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