Новичок Полесья: Для игрока из Венесуэлы предложение из УПЛ - это успех

Венесуэльский новичок "Полесья" Луифер Эрнандес рассказал о том, как принял решение переехать в Украину.

"Предложение из Европы, из такого чемпионата как украинский для игрока Венесуэлы - это успех. И, пожалуй, не удивлю вас, когда скажу, что первое, что я сделал - это зашел на страницу клуба, посмотрел на игроков. Затем просмотрел некоторые матчи. И мне понравился этот проект.

Однако, моя семья, когда узнала об этом трансфере, очень переживала. Отец с мамой постоянно спрашивали: как ты туда поедешь, ведь там война. Я обо всем расспросил у своих представителей, а потом немного успокоил родителей. Мол, да, идет война, но линия фронта гораздо дальше.