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Новичок Полесья: Понятия не имею, откуда Фабрицио Романо знал о моем переходе
Луифер Эрнандес был приятно удивлен публикацией известного инсайдера
Фото: ФК Полісся
Венесуэльский новичок "Полесья" Луифер Эрнандес рассказал, что не понимает, откуда известный инсайдер Фабрицио Романо знал о его переходе в житомирский клуб.
- Твой переход в "Полесье" анонсировал самый известный инсайдер мира - Фабрицио Романо. Ты знал об этом?
- Да, я видел. Мне приятно, потому что до момента моего перехода в "Полесье", он давал информацию об игроках уровня Мбаппе, Криштиану, Месси. Поэтому мне приятно оказаться одним из первых венесуэльцев о котором написал Фабрицио Романо.
- А откуда он это знал, а? Не ты ему рассказал?
- Нет-нет, я даже понятия не имею откуда он знал, - сказал Луифер.
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