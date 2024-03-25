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Новичок Полесья: Понятия не имею, откуда Фабрицио Романо знал о моем переходе

Премьер-лига

Луифер Эрнандес был приятно удивлен публикацией известного инсайдера

Новичок Полесья: Понятия не имею, откуда Фабрицио Романо знал о моем переходе

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Венесуэльский новичок "Полесья" Луифер Эрнандес рассказал, что не понимает, откуда известный инсайдер Фабрицио Романо знал о его переходе в житомирский клуб.

- Твой переход в "Полесье" анонсировал самый известный инсайдер мира - Фабрицио Романо. Ты знал об этом?

- Да, я видел. Мне приятно, потому что до момента моего перехода в "Полесье", он давал информацию об игроках уровня Мбаппе, Криштиану, Месси. Поэтому мне приятно оказаться одним из первых венесуэльцев о котором написал Фабрицио Романо.

- А откуда он это знал, а? Не ты ему рассказал?

- Нет-нет, я даже понятия не имею откуда он знал, - сказал Луифер.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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