Новичок Полесья: Понятия не имею, откуда Фабрицио Романо знал о моем переходе

Венесуэльский новичок "Полесья" Луифер Эрнандес рассказал, что не понимает, откуда известный инсайдер Фабрицио Романо знал о его переходе в житомирский клуб.

- Твой переход в "Полесье" анонсировал самый известный инсайдер мира - Фабрицио Романо. Ты знал об этом?

- Да, я видел. Мне приятно, потому что до момента моего перехода в "Полесье", он давал информацию об игроках уровня Мбаппе, Криштиану, Месси. Поэтому мне приятно оказаться одним из первых венесуэльцев о котором написал Фабрицио Романо.

- А откуда он это знал, а? Не ты ему рассказал?

- Нет-нет, я даже понятия не имею откуда он знал, - сказал Луифер.