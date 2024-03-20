Новичок Полесья: Первый раз в жизни увидел снег - отправил своим в Венесуэлу и фото и видео

Новичок " Полеься ", венесуэльский форвард Луифер Эрнандес поделился первыми впечатлениями от Украины и житомирского клуба.

- Привет, Луифер. Приветствуем тебя в "Полесье".

- Большое спасибо за приветствие. И также хочу поблагодарить за то, как меня приняли в команде — очень тепло. Следовательно, я прекрасно себя здесь чувствую. А еще я увидел первый снег в моей жизни. У нас сейчас в Венесуэле жара и температура где-то 37-38 градусов. Когда я сюда приехал, то на первый или на второй день выпал снег.

- Какие впечатления?

- Представьте, что вы впервые увидели то, что никогда еще не видели. Конечно, я своим в Венесуэлу отправил и фото и видео снега.

- Скажи, пожалуйста, кроме снега, еще тебя поразившего во время пребывания в нашей стране? Что бросилось в глаза?

- Для меня здесь все новое и все необычное. Начиная даже с еды. Новая страна, новый язык, новые впечатления.

- Сколько ты добирался из Венесуэлы в Украину? Опиши свой маршрут и сколько это заняло время?

- Из Каракаса в Стамбул мы летели где-то 12 часов. Оттуда пересадка в Вену. В Австрии была остановка, потому что нужно было сделать визу. А уже из Вены на авто в Житомир. Это примерно 18 часов.

- Ты уже вспомнил об украинской еде, но все равно может какое-нибудь блюдо, которое больше всего поразило, что ты успел за эти два дня попробовать?

- Наверное, это все же борщ. Кстати, когда мы ездили на медосмотр в Житомир, Василий Кравец совершил мне небольшую экскурсию по городу — показал церковь, стадион, где играет молодежная команда. Мы гуляли по центральной улице. Мне понравилось то, что я увидел.

- Это все благодаря Васе Кравцу, который, отмечу, прекрасно знает испанский язык, это мы правильно понимаем, что это стал твой лучший друг в "Полесь"?

- Да, именно так. Ведь я приехал тогда, когда у команды был выходной и первым, кого я встретил на базе, был именно Василий. Он один из немногих, кто говорит на испанском. Мы с ним вместе проходили медосмотр, а потом, как я уже говорил, он мне показал город.