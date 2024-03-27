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Ворскла продлила контракт с Мякушко
Хавбек за 4 матча успел зарекомендовать себя
Фото: ФК Ворскла
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Отмечается, что новое соглашение сторон пролонгировано на два года.
Сергей Мякушко присоединился к полтавчанам лишь в январе 2024 года и подписал контракт только до завершения сезона 2023/24. Таким образом, новое соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26.
В текущем сезоне хавбек провел за "Ворсклу" 4 матча, в которых забил 2 гола т отдал 1 ассист.
Портал Transfermarlt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.
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