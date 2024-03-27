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Ворскла продлила контракт с Мякушко

Премьер-лига

Хавбек за 4 матча успел зарекомендовать себя

Ворскла продлила контракт с Мякушко

Фото: ФК Ворскла

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ворскла" объявила о подписании нового контракта с 30-детним украинским полузащитником полтавской команды Сергеем Мякушко.

Отмечается, что новое соглашение сторон пролонгировано на два года.

Сергей Мякушко присоединился к полтавчанам лишь в январе 2024 года и подписал контракт только до завершения сезона 2023/24. Таким образом, новое соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26.

В текущем сезоне хавбек провел за "Ворсклу" 4 матча, в которых забил 2 гола т отдал 1 ассист.

Портал Transfermarlt оценивает стоимость игрока в 400 тысяч евро.

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