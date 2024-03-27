Полесье отправило в аренду в Звягель очередного игрока

" Полесье " отправило в аренду во второлиговский "Звягель" 19-летнего нигерийского голкипера Чижиоке Аниагбосо.

Как сообщает пресс-служба, аренда рассчитана до конца сезона.

Аниагбосо подписал контракт с "Полесьем" в мае 2023 года, а в октябре футболист прибыл в расположение команды. Провел три матча в футболке "Полесье" U-19 в общей сложности сыграв 270 минут, в активе вратаря один "сухой" матч.

Также стоит отметить, что "Полесье" активно сотрудничает со "Звягелем". На днях житомирский клуб отправил в аренду во второлиговский клуб и центрального защитника Мозеса Джарджу.

Также недавно после отставки Юрия Калитвинцева "Полесье" принял Сергей Шищенко, который до этого работал со "Звягелем".