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Полесье отправило в аренду в Звягель очередного игрока
Нигерийский голкипер Чижиоке Аниагбосо отправился во Вторую лигу
Фото: ФК Полісся
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Как сообщает пресс-служба, аренда рассчитана до конца сезона.
Аниагбосо подписал контракт с "Полесьем" в мае 2023 года, а в октябре футболист прибыл в расположение команды. Провел три матча в футболке "Полесье" U-19 в общей сложности сыграв 270 минут, в активе вратаря один "сухой" матч.
Также стоит отметить, что "Полесье" активно сотрудничает со "Звягелем". На днях житомирский клуб
Также недавно после отставки Юрия Калитвинцева "Полесье" принял Сергей Шищенко, который до этого работал со "Звягелем".
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