  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Полесье отправило в аренду в Звягель очередного игрока
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье отправило в аренду в Звягель очередного игрока

Премьер-лига
Обновлено

Нигерийский голкипер Чижиоке Аниагбосо отправился во Вторую лигу

Полесье отправило в аренду в Звягель очередного игрока

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" отправило в аренду во второлиговский "Звягель" 19-летнего нигерийского голкипера Чижиоке Аниагбосо.

Как сообщает пресс-служба, аренда рассчитана до конца сезона.

Аниагбосо подписал контракт с "Полесьем" в мае 2023 года, а в октябре футболист прибыл в расположение команды. Провел три матча в футболке "Полесье" U-19 в общей сложности сыграв 270 минут, в активе вратаря один "сухой" матч.

Также стоит отметить, что "Полесье" активно сотрудничает со "Звягелем". На днях житомирский клуб отправил в аренду во второлиговский клуб и центрального защитника Мозеса Джарджу.

Также недавно после отставки Юрия Калитвинцева "Полесье" принял Сергей Шищенко, который до этого работал со "Звягелем".

По теме
yellow-arrow
Вацко: Ливерпуль очень серьезно ведет Судакова
yellow-arrow
ЛНЗ передал деньги от продажи билетов с Минаем на сбор мести за фаната Черкасского Днепра Мироша, который погиб за Украину
yellow-arrow
Шведский клуб сделал Черноморцу предложение по Салюку. У сторон есть несколько часов, чтобы договориться
Полесье (Житомир) ФК Звягель
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Телеграм Полісся
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости