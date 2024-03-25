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Звягель арендовал центрбека Полесья
Второлиговый клуб представил еще одного новичка
Фото: ПФК Звягель
Центральный защитник "Полесья" Мозес Джарджу перешел на правах аренды в ПФК "Звягель".
По данным Transfermarkt, арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.
В составе второлигового клуба он будет играть под номером 2.
Мозес Джарджу - 20-летний футболист из Гамбии, центральный защитник сборной U-20 своей страны, за которую выступал на молодежных Кубке африканских наций и чемпионате мира. Весной прошлого года он стал игроком "Полесья". В текущем сезоне он ни разу не появлялся на поле.
На данный момент "Звягель" идет первым во Второй лиге, имея 43 балла после 17 матчей.
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