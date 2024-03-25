Звягель арендовал центрбека Полесья

Центральный защитник "Полесья" Мозес Джарджу перешел на правах аренды в ПФК "Звягель".

По данным Transfermarkt, арендное соглашение рассчитано до 30 июня 2024 года.

В составе второлигового клуба он будет играть под номером 2.

Мозес Джарджу - 20-летний футболист из Гамбии, центральный защитник сборной U-20 своей страны, за которую выступал на молодежных Кубке африканских наций и чемпионате мира. Весной прошлого года он стал игроком "Полесья". В текущем сезоне он ни разу не появлялся на поле.

На данный момент "Звягель" идет первым во Второй лиге, имея 43 балла после 17 матчей.