Вторая лига. Гол экс-игрока Арсенала помог Звягелю переиграть аутсайдера

"Звягель" принимал главного аутсайдера в Житомире на "Спартак-Арене". Это были разные по классу команды. Для Николая Гибалюка это был дебютный официальный матч в качестве главного тренера лидера Второй лиги. Все три матча ПФК "Звягель" выиграл у этого соперника с общим счетом 14:1, два из них – с разгромным счетом, в том числе 7:0 в Кременчуге в первом круге.

Как ни странно, но первая половина встречи завершилась без голов. Для "Звягеля" это провал, ведь кадровый потенциал соперников сравнивать невозможно. В то же время, стоит отметить гостей, которые проявили характер и смогли навязать борьбу. Возможно, футболисты "Звягеля" недооценили команду, которая до этого тура имела в своем активе всего один зачетный пункт.

Во второй половине встречи все стало на свои места. Венделл выиграл борьбу у защитника и из пределов штрафной пробил в угол – 1:0. С каждой минутой у гостей уже кончались силы, ведь непросто весь матч обороняться. На 68-й минуте хозяева увеличили свое преимущество. Одиннадцатиметровый реализовал новичок "Звягеля" Льюис – 2:0. В итоге, победа "Звягеля".

Вторая лига. 21-й тур

"Звягель" - "Кремень-2" 2:0

Голы: Венделл (59), Льюис (67, пен)

"Звягель" (стартовый состав): Яшков – Лучка, Нестеров, Гаврилюк, Морговский, Томандзото, Петрук, Андрущенко, Фесенко, Венделл, Льюис

"Кремень-2" (стартовый состав): Оксененко - Тылоха, Курьяков, Дихтярук, Клепко, Гонтарь, Покась, Молько, Рокотянский, Баринов, Стецюк