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Вацко: Ливерпуль очень серьезно ведет Судакова
Очередной претендент на украинца
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Украинский комментатор и журналист рассказал о серьезном интересе к хавбеку "
"Англия включилась с точки зрения интереса. Об "Арсенале" пишут – этого не знаю, а вот "Ливерпуль" Судакова ведет очень серьезно, очень тщательно, скауты ездят, смотрят его вживую. Это могу подтвердить на 100%", – сказал Вацко.
Напомним, что Судаков в этом сезоне провел за "Шахтер" 24 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Ранее СМИ активно сватали игрока в "Наполи" и "Ювентус".
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