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Вацко: Ливерпуль очень серьезно ведет Судакова

Премьер-лига

Очередной претендент на украинца

Вацко: Ливерпуль очень серьезно ведет Судакова

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Украинский комментатор и журналист рассказал о серьезном интересе к хавбеку "Шахтера" Георгию Судакову со стороны "Ливерпуля".

"Англия включилась с точки зрения интереса. Об "Арсенале" пишут – этого не знаю, а вот "Ливерпуль" Судакова ведет очень серьезно, очень тщательно, скауты ездят, смотрят его вживую. Это могу подтвердить на 100%", – сказал Вацко.

Напомним, что Судаков в этом сезоне провел за "Шахтер" 24 матча, в которых забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Ранее СМИ активно сватали игрока в "Наполи" и "Ювентус".

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Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Ливерпуль Георгий Судаков
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Михаил Черныш
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