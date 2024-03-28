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Клуб МЛС делал Шахтеру предложение по Кевину Келси - получил отказ

Премьер-лига
Обновлено

В Шахтере верят в перспективы 19-летнего форварда

Клуб МЛС делал Шахтеру предложение по Кевину Келси - получил отказ

Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий

Новина українською

Клуб МЛС "Цинциннати" делал "Шахтеру" предложение по трансферу 19-летнего форварда Кевина Келси, сообщает журналист Дэниел Нора

Как пишет источник, несмотря на то, что венесуэлец получает в "Шахтере" немного игровой практики, в донецком клубе считают его перспективным игроком, который в будущем будет помогать команде решать поставленные задачи.

Трансферное окно в МЛС открыто до 23 апреля. По информации журналиста, в подписании Кевина заинтересован еще один американский клуб, по непроверенной информации, это может быть "Хьюстон Динамо".

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Напомним, что "Шахтер" подписал Кевина в начале 2023 года. В текущем сезоне он провел за "горняков" 20 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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Шахтер (Донецк) Цинциннати Кевин Келси
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Источник:
Daniel Nohra
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Maxam (Чернівці)
28.03.2024 в 09:02
Бридко читати коментарі. Адміни, додайте можливість фільтрувати русняві коментарі. А то, використовуєш українську версію сайту, а в коментарях вимушений читати малоросів.
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Комментарии 6
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Maxam (Чернівці)
28.03.2024 в 09:02
Бридко читати коментарі. Адміни, додайте можливість фільтрувати русняві коментарі. А то, використовуєш українську версію сайту, а в коментарях вимушений читати малоросів.
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
28.03.2024 в 08:21
ни дня без лажи, да, редакция?)))
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0
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scorpius (Ck)
28.03.2024 в 07:48
Редакция, вы там что курите? Кевин и Кевин Келси это разные люди!
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Gican85 (Киев)
28.03.2024 в 06:42
Кто этих черных разберет.... На фото - левый вингер Kevin Santos Lopes de Macedo
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oleg.m.3972 (Харьков)
28.03.2024 в 02:59
Фото поменяйте. Это не Кевин Келси.
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1
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FC Energy (Новая Каховка)
28.03.2024 в 01:44
перечитайте текст, редактора.
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