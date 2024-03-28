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Пономарев: ЛНЗ - качественная команда и трудно предсказать по какому сценарию пойдет игра
"Рух" начал подготовку к ближайшему матчу УПЛ
Фото: ФК Рух
Главный тренер "Руха" Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к матчу 22-го тура с ЛНЗ.
"Во время паузы на матчи сборных команда работала в своем привычном режиме. Семь наших игроков поехали играть за молодежную и олимпийскую сборные Украины и, конечно, нам их не хватало. Мы постоянно следим за тем, как наши ребята играют в сборных и довольны, что они представляют честь Украины на международной арене и хотим, чтобы как можно больше наших игроков были востребованы на таком уровне. В то же время период их отсутствия в клубе является непростым, ведь трудно готовиться, когда большая часть основной команды отсутствовала. Также к первому матчу после этой паузы не все могут подойти в оптимальных кондициях.Читайте такжеЛНЗ передал деньги от продажи билетов с Минаем на сбор мести за фаната Черкасского Днепра Мироша, который погиб за Украину
На каждый матч мы настраиваемся одинаково и имеем одну задачу - получить положительный результат и игра с ЛНЗ не является исключением. В первом круге мы встретились с ними также после паузы на матчи сборных и нашим футболистам не хватало концентрации, чувствовалось что они не в оптимальной форме. Матч в Черкассах был для нас одним из худших в этом сезоне и мы не продемонстрировали свою привычную игру. Сейчас "Рух" хочет взять реванш за поражение в первом круге.
ЛНЗ - качественная команда и трудно предсказать по какому сценарию пойдет игра с этим соперником. Хотя, конечно, "Рух" попытается навязать черкасской команде свой футбол и играть с позиции давления. Зимой наш соперник провел хорошую трансферную кампанию и усилил свой состав. В частности, ЛНЗ подписал качественных легионеров. Мы готовимся к серьезному противостоянию и очень уважаем черкасцев", - отметил Пономарев.
Матч "Рух" - "ЛНЗ" состоится 1 апреля и начнется в 18:00.
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