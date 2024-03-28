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В Кривбассе рассказали, где планируют играть домашние матчи в случае выхода в еврокубки

Премьер-лига

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В Кривбассе рассказали, где планируют играть домашние матчи в случае выхода в еврокубки

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал, где команда планирует проводить еврокубковые матчи, если туда пробьется.

"Пока мы уже более конкретно прорабатываем вариант играть в Германии. Во-первых, там много промышленных городов, таких как Кривой Рог. Во-вторых, много клубов с похожей историей", - сказал Гагарин в интервью YouTube-канала "Україна на часі".

Отметим, что на данный момент "Кривбасс" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 43 пункта в 21 матче.

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Кривбасс (Кривой Рог) Артем Гагарин
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Источник:
Україна на часі
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Prideman (Lviv)
28.03.2024 в 13:29
Як на мене в Польщі чи Румунії дешевше.
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Комментарии 1
Prideman (Lviv)
28.03.2024 в 13:29
Як на мене в Польщі чи Румунії дешевше.
Ответить
0
0

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