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В Кривбассе рассказали, где планируют играть домашние матчи в случае выхода в еврокубки
Криворожский клуб - один из лидеров чемпионата
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал, где команда планирует проводить еврокубковые матчи, если туда пробьется.
"Пока мы уже более конкретно прорабатываем вариант играть в Германии. Во-первых, там много промышленных городов, таких как Кривой Рог. Во-вторых, много клубов с похожей историей", - сказал Гагарин в интервью YouTube-канала "Україна на часі".
Отметим, что на данный момент "Кривбасс" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 43 пункта в 21 матче.
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