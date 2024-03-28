В Кривбассе рассказали, где планируют играть домашние матчи в случае выхода в еврокубки

Вице-президент "Кривбасса" Артем Гагарин рассказал, где команда планирует проводить еврокубковые матчи, если туда пробьется.

"Пока мы уже более конкретно прорабатываем вариант играть в Германии. Во-первых, там много промышленных городов, таких как Кривой Рог. Во-вторых, много клубов с похожей историей", - сказал Гагарин в интервью YouTube-канала "Україна на часі".

Отметим, что на данный момент "Кривбасс" занимает 2-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 43 пункта в 21 матче.