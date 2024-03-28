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Шандрук: Серьезно настраиваемся на игру с Кривбассом
Матч между командами состоится 30 марта
Фото: НК Верес
Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук поделился ожиданиями от поединка против одного из лидеров УПЛ "Кривбасса".
"Нам не будет хватать в субботу дисквалифицированного Владислава Шарая. Это креативный игрок, всегда нацеленный на атаку. Это потеря для нас.
"Кривбасс" - физически сильная и очень атлетичная команда с хорошим подбором исполнителей. Команда - один из лидеров чемпионата. Поэтому здесь какие-то комментарии излишни. Для нас важно не проиграть борьбу. Серьезно настраиваемся на эту игру.
В субботу у нас будет свое преимущество - наш двенадцатый игрок, наши болельщики на трибунах. Поэтому, мы верим и настраиваемся на позитив", - сказал Шандрук.
Матч 22-го тура УПЛ "Верес" - "Кривбасс" состоится 30 марта и начнется в 18:00.
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