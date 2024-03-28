Шандрук: Серьезно настраиваемся на игру с Кривбассом

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук поделился ожиданиями от поединка против одного из лидеров УПЛ "Кривбасса".

"Нам не будет хватать в субботу дисквалифицированного Владислава Шарая. Это креативный игрок, всегда нацеленный на атаку. Это потеря для нас.

"Кривбасс" - физически сильная и очень атлетичная команда с хорошим подбором исполнителей. Команда - один из лидеров чемпионата. Поэтому здесь какие-то комментарии излишни. Для нас важно не проиграть борьбу. Серьезно настраиваемся на эту игру.

В субботу у нас будет свое преимущество - наш двенадцатый игрок, наши болельщики на трибунах. Поэтому, мы верим и настраиваемся на позитив", - сказал Шандрук.