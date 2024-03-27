Она ответила да. Хавбек Вереса перед матчем с Рот-Вайсом сделал предложение своей девушке. ФОТО
Виталий Дахновский скоро станет полноценным семьянином
фото из соцсетей
23 марта ровенский "Верес" провел благотворительный матч с представителем третьего немецкого дивизиона "Рот-Вайсом". Матч состоялся в Германии и закончился победой хозяев 3:1, но запомнился не только этим.
Перед матчем хавбек ровенчан Виталий Дахновский сделал предложение своей девушке – она ответила согласием.
"Давно думал об этом. Только не знал, как это сделать красиво.
Хотел признаться еще перед домашним матчем чемпионата против "Колоса". Но потом решил, что лучше будет это сделать в Эссене. Тренер – разрешил, организовать все также помогал спортивный директор Юрий Габовда. Вся команда присоединилась", - рассказал Виталий.
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