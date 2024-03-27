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Она ответила да. Хавбек Вереса перед матчем с Рот-Вайсом сделал предложение своей девушке. ФОТО

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Виталий Дахновский скоро станет полноценным семьянином

Она ответила да. Хавбек Вереса перед матчем с Рот-Вайсом сделал предложение своей девушке. ФОТО

фото из соцсетей

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23 марта ровенский "Верес" провел благотворительный матч с представителем третьего немецкого дивизиона "Рот-Вайсом". Матч состоялся в Германии и закончился победой хозяев 3:1, но запомнился не только этим.

Перед матчем хавбек ровенчан Виталий Дахновский сделал предложение своей девушке – она ответила согласием.

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"Давно думал об этом. Только не знал, как это сделать красиво.

Хотел признаться еще перед домашним матчем чемпионата против "Колоса". Но потом решил, что лучше будет это сделать в Эссене. Тренер – разрешил, организовать все также помогал спортивный директор Юрий Габовда. Вся команда присоединилась", - рассказал Виталий.

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Верес (Ровно) Виталий Дахновский
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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Михаил Черныш
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