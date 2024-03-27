Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
Один из самых ярких моментов матча
instagram.com/mashkina_marina
Вчера сборная Украины буквально вырвала на характере билеты в Германию на чемпионат Европы у сборной Исландии (2:1).
Этот поединок стал вдвойне особенным для одного из комментаторов матча Вадима Шевякина.
Перед началом поединка Вадим сделал предложение руки и сердца своей девушке Марине, которая также работала на матче корреспонденткой с места событий.
Конечно же, девушка ответила согласием.
Марина - Дилетта Леотта украинской спортивной журналистики.
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Красотка не только освещает матчи национальной сборной, но также работает на играх УПЛ и берет интервью у звезд украинского футбола и воинов ВСУ.
Остается только пожелать счастья молодой паре.
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