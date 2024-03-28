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СМИ назвали сумму, которую Черноморец хотел получить за Салюка

Премьер-лига

Центрбек был интересен шведскому "Хаммарбю"

СМИ назвали сумму, которую Черноморец хотел получить за Салюка

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Черноморец" был готов продать защитника Владимира Салюка в шведский "Хаммарбю" за 1 млн евро, сообщает Sport.ua.

Как утверждает источник, шведский клуб предлагал сначала 600 тысяч евро, а затем аренду за 50 тысяч до конца сезона с обязательным правом выкупа за 700 тысяч, если игрок сыграет более 50 процентов матчей в весенней части сезона.

Но в обоих случаях "Хаммарбю" получил отказ от одесситов. Шведы после этого сразу переключились на подписание другого игрока.

Салюк является основным защитником молодежной сборной Украины и "Черноморца". В текущем сезоне в активе центрального защитника 20 матчей в УПЛ и Кубке Украины.

Его контракт с одесситами действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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Черноморец (Одесса) Хаммарбю (Стокгольм) Владимир Салюк
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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