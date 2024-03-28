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Легионер Шахтера намерен покинуть клуб из-за взрывов в Киеве - Источник

Премьер-лига

Футболист настроен покинуть Украину

Легионер Шахтера намерен покинуть клуб из-за взрывов в Киеве - Источник

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Кевин Келси может действительно покинуть клуб, пишет Telegram-канал "Футбол з вертольоту".

Как утверждает источник, главным фактором стало не отсутствие игровой практики, а ситуация с безопасностью. На днях в Киеве было попадание в район, где проживают многие футболисты "Шахтера". Взрывы вызвали целую панику среди легионеров, но реально покинуть клуб хочет только Келси.

Агент футболиста занимается вопросом его аренды в МЛС. Выбор пал на этот чемпионат, поскольку у них трансферное окно открыто до 23 апреля.

В текущем сезоне венесуэлец отыграл 20 матчей за дончан во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что "Шахтер" отклонил трансферное предложение клуба МЛС "Цинциннати" по поводу Кевину.

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Шахтер (Донецк) Кевин Келси
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
28.03.2024 в 16:04
Своїх сцикунів валом.Гоніть його нах.й.
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Комментарии 1
Скачков Леонід (Рівне)
28.03.2024 в 16:04
Своїх сцикунів валом.Гоніть його нах.й.
Ответить
0
0

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