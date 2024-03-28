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Легионер Шахтера намерен покинуть клуб из-за взрывов в Киеве - Источник
Футболист настроен покинуть Украину
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нападающий "Шахтера" Кевин Келси может действительно покинуть клуб, пишет Telegram-канал "Футбол з вертольоту".
Как утверждает источник, главным фактором стало не отсутствие игровой практики, а ситуация с безопасностью. На днях в Киеве было попадание в район, где проживают многие футболисты "Шахтера". Взрывы вызвали целую панику среди легионеров, но реально покинуть клуб хочет только Келси.
Агент футболиста занимается вопросом его аренды в МЛС. Выбор пал на этот чемпионат, поскольку у них трансферное окно открыто до 23 апреля.
В текущем сезоне венесуэлец отыграл 20 матчей за дончан во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что "Шахтер" отклонил трансферное предложение клуба МЛС "Цинциннати" по поводу Кевину.
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