Легионер Шахтера намерен покинуть клуб из-за взрывов в Киеве - Источник

Нападающий "Шахтера" Кевин Келси может действительно покинуть клуб, пишет Telegram-канал "Футбол з вертольоту".

Как утверждает источник, главным фактором стало не отсутствие игровой практики, а ситуация с безопасностью. На днях в Киеве было попадание в район, где проживают многие футболисты "Шахтера". Взрывы вызвали целую панику среди легионеров, но реально покинуть клуб хочет только Келси.

Агент футболиста занимается вопросом его аренды в МЛС. Выбор пал на этот чемпионат, поскольку у них трансферное окно открыто до 23 апреля.

В текущем сезоне венесуэлец отыграл 20 матчей за дончан во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. Ранее сообщалось, что "Шахтер" отклонил трансферное предложение клуба МЛС "Цинциннати" по поводу Кевину.