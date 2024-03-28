Сборники Динамо вернулись к тренировкам с командой

После паузы на международные поединки национальных сборных динамовцы возвращаются к клубным соревнованиям.

Свой следующий матч "Динамо" проведет в воскресенье, 31 марта. "Бело-синие" отправятся в гости в Полтаву, где встретятся с местной "Ворсклой".

Команда Александра Шовковского проводит подготовку к ближайшей игре на своей загородной базе в Конче-Заспе.

К команде уже присоединились сборники, которые вернулись из расположения национальной и молодежных команд в хорошем настроении, ведь накануне наша сборная вышла в финальную часть Евро-2024, а "молодежка" победила в Азербайджане.

Сегодня динамовские сборники уже приняли участие в тренировочном занятии вместе с другими игроками команды.