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Сборники Динамо вернулись к тренировкам с командой
Столичный клуб работает в полном составе
Фото: ФК Динамо Київ
После паузы на международные поединки национальных сборных динамовцы возвращаются к клубным соревнованиям.
Свой следующий матч "Динамо" проведет в воскресенье, 31 марта. "Бело-синие" отправятся в гости в Полтаву, где встретятся с местной "Ворсклой".
Команда Александра Шовковского проводит подготовку к ближайшей игре на своей загородной базе в Конче-Заспе.
К команде уже присоединились сборники, которые вернулись из расположения национальной и молодежных команд в хорошем настроении, ведь накануне наша сборная вышла в финальную часть Евро-2024, а "молодежка" победила в Азербайджане.
Сегодня динамовские сборники уже приняли участие в тренировочном занятии вместе с другими игроками команды.
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