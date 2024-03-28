Динамо и Шахтер – в топ-10 мирового рейтинга по подписанию молодых игроков

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг всех клубов мира, которые усиливались самыми молодыми игроками за последние 5 сезонов, то есть начиная с 2019 года.

Возглавил рейтинг РБ "Зальцбург". Средний возраст новичков австрийского клуба за последние 5 сезонов составляет 20,93 года. На втором месте расположился бразильский РБ "Брагантино" (21,72 года). Тройку лидеров замыкает "Атлетик" Бильбао (21,90 года).

Также в топ-10 оказались украинские клубы. "Шахтер" - пятый (22,46 года), "Динамо" - на десятом (22,63).