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Динамо и Шахтер – в топ-10 мирового рейтинга по подписанию молодых игроков

Премьер-лига
Обновлено

В исследовании учитывались данные за последние 5 лет

Динамо и Шахтер – в топ-10 мирового рейтинга по подписанию молодых игроков

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг всех клубов мира, которые усиливались самыми молодыми игроками за последние 5 сезонов, то есть начиная с 2019 года.

Возглавил рейтинг РБ "Зальцбург". Средний возраст новичков австрийского клуба за последние 5 сезонов составляет 20,93 года. На втором месте расположился бразильский РБ "Брагантино" (21,72 года). Тройку лидеров замыкает "Атлетик" Бильбао (21,90 года).

Также в топ-10 оказались украинские клубы. "Шахтер" - пятый (22,46 года), "Динамо" - на десятом (22,63).

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Источник:
CIES Football Observatory
Опубликовал: Алина Ерофеева
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