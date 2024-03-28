Любенович: Взял бы в Минай Будковского - люблю таких высоких нападающих

Главный тренер " Миная " Желько Любенович рассказал, каких футболистов хотел бы пригласить в закарпатскую команду.

"В хорошей форме вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук. Мы как раз против него играли в ноябре, когда принял команду.

Знаете, кого я хотел пригласить, но не вышло? Он сейчас получил травму – Евгений Ткачук из "Металлиста 1925". Мы знакомы давно, играли вместе.

Я даже Максима Белого приглашал, завершившего карьеру. Он сказал: "Нет, я завершаю карьеру".

Сергей Рыбалка – хороший футболист, качественный. Я бы не против, если бы он играл в моей команде.