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Любенович: Взял бы в Минай Будковского - люблю таких высоких нападающих
Наставник закарпатской команды рассказал, кого бы хотел видеть в своей команде
upl.ua
Главный тренер "
"В хорошей форме вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук. Мы как раз против него играли в ноябре, когда принял команду.
Знаете, кого я хотел пригласить, но не вышло? Он сейчас получил травму – Евгений Ткачук из "Металлиста 1925". Мы знакомы давно, играли вместе.
Я даже Максима Белого приглашал, завершившего карьеру. Он сказал: "Нет, я завершаю карьеру".
Сергей Рыбалка – хороший футболист, качественный. Я бы не против, если бы он играл в моей команде.
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Сейчас много хороших нападающих в Украине. Я бы взял к себе Филиппа Будковского. Я с ним играл раньше, мы хорошо понимали друг друга. Люблю таких высоких нападающих, цепляющихся за мяч, которые много забивают", - сказал Любенович.
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