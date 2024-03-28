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Любенович: Взял бы в Минай Будковского - люблю таких высоких нападающих

Премьер-лига
Обновлено

Наставник закарпатской команды рассказал, кого бы хотел видеть в своей команде

Любенович: Взял бы в Минай Будковского - люблю таких высоких нападающих

upl.ua

Новина українською

Главный тренер "Миная" Желько Любенович рассказал, каких футболистов хотел бы пригласить в закарпатскую команду.

"В хорошей форме вратарь "Кривбасса" Андрей Клищук. Мы как раз против него играли в ноябре, когда принял команду.

Знаете, кого я хотел пригласить, но не вышло? Он сейчас получил травму – Евгений Ткачук из "Металлиста 1925". Мы знакомы давно, играли вместе.

Я даже Максима Белого приглашал, завершившего карьеру. Он сказал: "Нет, я завершаю карьеру".

Сергей Рыбалка – хороший футболист, качественный. Я бы не против, если бы он играл в моей команде.

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Сейчас много хороших нападающих в Украине. Я бы взял к себе Филиппа Будковского. Я с ним играл раньше, мы хорошо понимали друг друга. Люблю таких высоких нападающих, цепляющихся за мяч, которые много забивают", - сказал Любенович.

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Желько Любенович ФК Минай
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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