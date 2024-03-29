Бренер: Рух перед каждым матчем настраивается на победу

Полузащитник "Руха" Таллес Бренер рассказал о подготовке команды к матчу 22-го тура УПЛ против "ЛНЗ".

"Мы активно готовимся к матчу с "ЛНЗ". Сборники уже вернулись в расположение клуба и думаю, что они в оптимальной форме подойдут к понедельничной игре. Поражение в первом круге было очень обидным, поэтому мы хотим взять реванш у нашего соперника.

"Рух" сейчас набрал хороший ход и перед каждым своим матчем команда настраивается на победу. Мы знаем, какого результата хотим достичь и приложим для этого все усилия.

В частности, команда много работает на тренировках и качественно изучает своих оппонентов. Важно концентрироваться на своей игре и на поле доказать, что мы сильнее соперника", - сказал Таллес.