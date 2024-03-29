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Бренер: Рух перед каждым матчем настраивается на победу
Хавбек "желто-черных" - о предстоящем поединке с ЛНЗ
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Таллес Бренер рассказал о подготовке команды к матчу 22-го тура УПЛ против "ЛНЗ".
"Мы активно готовимся к матчу с "ЛНЗ". Сборники уже вернулись в расположение клуба и думаю, что они в оптимальной форме подойдут к понедельничной игре. Поражение в первом круге было очень обидным, поэтому мы хотим взять реванш у нашего соперника.
"Рух" сейчас набрал хороший ход и перед каждым своим матчем команда настраивается на победу. Мы знаем, какого результата хотим достичь и приложим для этого все усилия.
В частности, команда много работает на тренировках и качественно изучает своих оппонентов. Важно концентрироваться на своей игре и на поле доказать, что мы сильнее соперника", - сказал Таллес.
Матч "Рух" - "ЛНЗ" состоится 1 апреля и начнется в 18:00.
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