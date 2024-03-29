Оболонь – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

После перерыва на матчи сборных "Шахтер" может продолжить свою стопроцентную серию побед в весенней части – команда Пушича выиграла четыре матча из четырех, и намерена выиграть и у "Оболони". Однако у киевской команды есть свои планы на игру с чемпионом.

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Матч 22-го тура УПЛ между "Оболонью" и "Шахтером" состоится в субботу, 30 марта, в 13:00 в Киеве, на "Оболонь-Арене". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.