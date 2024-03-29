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Оболонь – Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Оболонь – Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30 марта 2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
После перерыва на матчи сборных "Шахтер" может продолжить свою стопроцентную серию побед в весенней части – команда Пушича выиграла четыре матча из четырех, и намерена выиграть и у "Оболони". Однако у киевской команды есть свои планы на игру с чемпионом.
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Матч 22-го тура УПЛ между "Оболонью" и "Шахтером" состоится в субботу, 30 марта, в 13:00 в Киеве, на "Оболонь-Арене". Смотреть трансляцию матча можно на Setanta Sports, sweet tv, VodafoneTV, Київстар ТБ, Setanta Sports, youtv, VOLIA.
Если у вас не будет возможности посмотреть видеотрансляцию, предлагаем следить за ходом матча в
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