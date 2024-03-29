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Бескоровайный: Было бы неплохо забить быстрый гол и в Ровно
Защитник "Кривбасса" - о предстоящей игре с "Вересом"
Фото: ФК Кривбас
Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный поделился ожиданиями от грядущего гостевого матча 22 тура УПЛ против "Вереса".
- Даниил, как команда настраивается на игру?
- Ожидаем тяжелого матча, тем более играем на выезде. У "Вереса" всегда горячая поддержка со стороны болельщиков. Но, уверен, мы хорошо подготовимся и покажем свой футбол.
- В матче первого круга "Кривбасс" минимально победил. Чем запомнился тот поединок?
- Хорошо, что удалось выиграть, но тот матч был домашним. Мы забили быстрый гол и дальше пошел более открытый футбол. Было бы неплохо быстро забить и в Ровно, чтобы соперник раскрылся и пошла игра, интересная для болельщиков.
- Прошлогодний поединок против ровенчан также был непростым ...
- Да, тогда "Кривбасс" вырвал победу в меньшинстве в конце игры. Устименко заработал удаление, мы пропустили с пенальти, но Понедельник забил победный гол. Эмоции были на самом высоком уровне, - сказал Бескоровайный.
Матч "Верес" - "Кривбасс" состоится в субботу, 30 марта и начнется в 18:00.
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