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Бескоровайный: Было бы неплохо забить быстрый гол и в Ровно

Премьер-лига

Защитник "Кривбасса" - о предстоящей игре с "Вересом"

Бескоровайный: Было бы неплохо забить быстрый гол и в Ровно

Фото: ФК Кривбас

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Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный поделился ожиданиями от грядущего гостевого матча 22 тура УПЛ против "Вереса".

- Даниил, как команда настраивается на игру?

- Ожидаем тяжелого матча, тем более играем на выезде. У "Вереса" всегда горячая поддержка со стороны болельщиков. Но, уверен, мы хорошо подготовимся и покажем свой футбол.

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- В матче первого круга "Кривбасс" минимально победил. Чем запомнился тот поединок?

- Хорошо, что удалось выиграть, но тот матч был домашним. Мы забили быстрый гол и дальше пошел более открытый футбол. Было бы неплохо быстро забить и в Ровно, чтобы соперник раскрылся и пошла игра, интересная для болельщиков.

- Прошлогодний поединок против ровенчан также был непростым ...

- Да, тогда "Кривбасс" вырвал победу в меньшинстве в конце игры. Устименко заработал удаление, мы пропустили с пенальти, но Понедельник забил победный гол. Эмоции были на самом высоком уровне, - сказал Бескоровайный.

Матч "Верес" - "Кривбасс" состоится в субботу, 30 марта и начнется в 18:00.

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Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно) Даниил Бескоровайный
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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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