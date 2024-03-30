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Полесье - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - Черноморец: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.03.2024 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
На зимнюю паузу "Полесье" уходило в роли одного из претендентов на попадание в еврокубки на следующий сезон, но последние результаты житомирского коллектива почти полностью поставили крест на подобных амбициях.
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У "Черноморца" положение ещё хуже. С ноября прошлого года подопечные Григорчука заработали всего лишь четыре очка в девяти матчах, и опустились во вторую половину турнирной таблицы чемпионата.
Матч 22-го тура чемпионата Украины между "Полесьем" и "Черноморцем" состоится в субботу, 30-го марта, в Житомире, в 15:30. Смотреть можно на УПЛ-ТВ – этот канал можно найти у разных провайдеров и на разных платформах (Vodafone TV, Setanta Sports, Omega TV, Киевстар ТВ и т.д.).
Если у вас не будет возможности смотреть видеоэфир, следить за ходом событий на поле можно в
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