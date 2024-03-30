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Сикан забил пятый гол в текущем сезоне УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

20 мяч в футболке "Шахтера"

Сикан забил пятый гол в текущем сезоне УПЛ

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Оболонь" играет против "Шахтера" в рамках 22 тура УПЛ. Счет в матче был открыт на 17-й минуте.

Швед организовал для Сикана выход один на один с голкипером, Даниил шанс реализовал. Для нападающего этот гол стал пятым в текущем чемпионате УПЛ. Всего в сезоне он девять раз забил и отдал четыре ассиста.

Сикан отличился 20 голом в составе "Шахтера". Для этого ему понадобилось 85 матчей.

За ходом событий матча можно следить в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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