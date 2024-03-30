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Конопля травмировался в матче против Оболони, Степаненко сыграл впервые за месяц
Пушич произвел вынужденную замену
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В матче 22 тура между "Оболонью" и "Шахтером" травмы получил правый защитник сборной Украины Ефим Конопля.
Он попросил замену в начале второго тайма. На 50-й минуте вместо Ефима появился Гиорги Гочолейшвили.
Конопля у лавы для запасных продемонстрировал, что у него повреждение левой ноги.
Отметим, что после месяца отсутствия на поле вернулся Тарас Степаненко. Он заменил в перерыве Дмитрия Криськива. Это первый матч для капитана "горняков" с 26 февраля.
UA-Футбол проводит текстовую трансляцию матча между киевлянами и дончанами.
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